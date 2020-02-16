Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана.

— Зариф заявил на встрече о готовности Ирана сотрудничать с Украиной в рамках расследования, - сказано в сообщении.

Также министр напомнил, что «иранская сторона приняла на себя ответственность и необходимо избегать политизации этого вопроса».

Напомним, что Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Иран не может расшифровать информацию черных ящиков самолета МАУ, который был сбит у Тегерана 8 января, однако не передаст их другим странам.