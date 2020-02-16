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Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама считает, что Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.
Об этом он сказал во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, который прошел субботу, 15 февраля, пишет Интерфакс-Украина.
— Должен повторить то, что уже было сказано, что благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение в плане установления контактов, попыток продвижения вперёд в плане имплементации Минских соглашений, которые могут не быть замечательными, и они не являются замечательными, но это соглашение, подписанное в определенных условиях, и лучше них нет на данный момент, - сказал он.
Также Рама отметил, что несмотря на переговоры в нормандском формате, боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.
— Хочу привлечь ваше внимание к одной вещи. Улучшение означает лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в нормандском формате было 20 тыс. инцидентов и все еще десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственное присутствие уважаемое и принятое обеими сторонами, - сказал премьер-министр.
Он также отметил, что пока РФ будет жить в страхе быть окруженной, ситуация не улучшится.
— До тех пор пока Россия - и это то, чему история должна была в конце концов научить нас - будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И до тех пор пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничего не улучшится, – сказал Рама.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией.
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Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама считает, что Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.
Об этом он сказал во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, который прошел субботу, 15 февраля, пишет Интерфакс-Украина.
— Должен повторить то, что уже было сказано, что благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение в плане установления контактов, попыток продвижения вперёд в плане имплементации Минских соглашений, которые могут не быть замечательными, и они не являются замечательными, но это соглашение, подписанное в определенных условиях, и лучше них нет на данный момент, - сказал он.
Также Рама отметил, что несмотря на переговоры в нормандском формате, боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.
— Хочу привлечь ваше внимание к одной вещи. Улучшение означает лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в нормандском формате было 20 тыс. инцидентов и все еще десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственное присутствие уважаемое и принятое обеими сторонами, - сказал премьер-министр.
Он также отметил, что пока РФ будет жить в страхе быть окруженной, ситуация не улучшится.
— До тех пор пока Россия - и это то, чему история должна была в конце концов научить нас - будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И до тех пор пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничего не улучшится, – сказал Рама.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией.