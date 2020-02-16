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Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта на востоке Украины.
Об этом он сказал во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, который прошел субботу, 15 февраля, пишет Европейская правда.
— Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, каким может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине. Это действительно апокалипсис, и тысячи людей должны переходить этот мост, который был построен с помощью президента Зеленского, - сказал Эди Рама.
Напомним, что в ноябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской, конструкции для которого изготавливали на Николаевском судостроительном заводе «Океан».
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Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта на востоке Украины.
Об этом он сказал во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, который прошел субботу, 15 февраля, пишет Европейская правда.
— Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, каким может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине. Это действительно апокалипсис, и тысячи людей должны переходить этот мост, который был построен с помощью президента Зеленского, - сказал Эди Рама.
Напомним, что в ноябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской, конструкции для которого изготавливали на Николаевском судостроительном заводе «Океан».