Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил подробности увольнения Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины.

Об этом сообщают Буквы.

По словам Давида Арахамии, увольнению предшествовал разговор между Зеленским и Богданом.

— У них был персональный разговор, он прошел в дружеской атмосфере. То есть они один на один встретились, пообщались. После этого вышли, и Андрей всем сообщил, что он уведомил президента о своем уходе с должности. И очень быстро, за одни сутки, собрал свои вещи и уехал, – отметил Давид Арахамия.

Арахамия заверил, что конфликта между Зеленским и Богданом не было.

— Конфликта между президентом и Андреем не было и никогда не предусматривалось. Были рабочие споры между Ермаком (нынешний глава ОПУ, – прим.), Богданом, Шефиром (помощник президента,- прим.) – из ближайшего окружения президента. И об этом много писали СМИ, – рассказал Давид Арахамия.

В то же время нардеп заверил, что «это не была борьба за власть».

— Это когда новая команда собирается, и все определяют свои роли и полномочия, – объяснил Давид Арахамия.

Он также проинформировал, что разговаривал с Зеленским по поводу этих споров «где-то неделю тому назад».

— Если мы будем внутри, в маленьком кругу иметь конфликты, то дальше это будет прогрессировать так, что мы не сможем это сдержать. Поэтому я пришел, я видел, что были какие-то проблемы, и пообщался на тему: «давайте мы как-то это уладим и примем какое-то решение». Если это конфликт, то нужно от него избавляться, и не важно, будут ли это радикальные какие-то меры. А если не конфликт, тогда все должны друг другу пожать руки… Это нормальный процесс в любой команде. Нельзя иметь длительное напряжение, – сообщил Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что не ожидал, что Владимир Зеленский именно таким образом разберется с конфликтом внутри ОП.

— Я не уверен, что он (разговор с Зеленским, – прим.) как-то позитивно или негативно повлиял. Я просто доложил то, что вижу со стороны… Он (президент, – прим.) пообещал мне, что с этим разберется. Я, честно говоря, не ожидал, что он разберется именно таким образом, – добавил Давид Арахамия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.