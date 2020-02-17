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Народный депутат Украины VIII созыва, глава Николаевской областной организации политической партии ВО «Батьківщина» Вадим Пидберезняк выступил против отмены бесплатного детского питания в школах Первомайска.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В «Батьківщине» сообщают, что с предложением «сэкономить» на школьном питании детей выступила член исполнительного комитета Первомайского городского совета Оксана Пастушок. При этом в партии отмечают, что Пастушок является сестрой народного депутата от партии «Слуга народа» Максима Дырдина.
Отмечается, что по результатам опроса относительно отмены бесплатного детского питания в школах Первомайска, стало известно, что родители негативно настроены к данной инициативе.
— Для многих школьников Первомайска питания в школе - это единственная возможность получать сбалансированную пищу в период активного роста детского организма. Николаевская «Батьківщина» берет данный вопрос под личный контроль. Мы обратились к мэру города (Людмиле Дромашко, - прим.), депутатскому корпусу и управлению образования Первомайского городского совета с целью принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить бесплатное питание школьников, - сказал Вадим Подберезняк.
Он также добавил, что если некоторые депутаты горсовета не понимают, что от питания зависит здоровье и гармоничное развитие детей и хотят сэкономить городской бюджет, пусть отказываются от своих премий, повышения других выплат и социальной помощи.
Напомним, что депутаты Первомайского городского совета из-за недофинансирования сферы образования приняли обращение к родителям Первомайска касательно благотворительных взносов.
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Народный депутат Украины VIII созыва, глава Николаевской областной организации политической партии ВО «Батьківщина» Вадим Пидберезняк выступил против отмены бесплатного детского питания в школах Первомайска.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В «Батьківщине» сообщают, что с предложением «сэкономить» на школьном питании детей выступила член исполнительного комитета Первомайского городского совета Оксана Пастушок. При этом в партии отмечают, что Пастушок является сестрой народного депутата от партии «Слуга народа» Максима Дырдина.
Отмечается, что по результатам опроса относительно отмены бесплатного детского питания в школах Первомайска, стало известно, что родители негативно настроены к данной инициативе.
— Для многих школьников Первомайска питания в школе - это единственная возможность получать сбалансированную пищу в период активного роста детского организма. Николаевская «Батьківщина» берет данный вопрос под личный контроль. Мы обратились к мэру города (Людмиле Дромашко, - прим.), депутатскому корпусу и управлению образования Первомайского городского совета с целью принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить бесплатное питание школьников, - сказал Вадим Подберезняк.
Он также добавил, что если некоторые депутаты горсовета не понимают, что от питания зависит здоровье и гармоничное развитие детей и хотят сэкономить городской бюджет, пусть отказываются от своих премий, повышения других выплат и социальной помощи.
Напомним, что депутаты Первомайского городского совета из-за недофинансирования сферы образования приняли обращение к родителям Первомайска касательно благотворительных взносов.