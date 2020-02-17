В Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской во время бегства от полицейских автомобиль сбил трех человек. Один пешеход погиб на месте.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

— Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал «помогите!», — говорится в сообщении.

Патрульные потребовали от водителя авто остановиться, но он проигнорировал команды правоохранителей. Отмечается, что автомобиль ускорился и в течение 10 минут пытался скрыться от полиции, проезжая на запрещающие сигналы светофоров.

На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека — мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек, отец ребенка погиб на месте.

Из автомобиля выскочили три человека: двое пытались убежать, а третий подбежал за помощью к патрульным. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем и везли в неизвестном направлении.

Правоохранители задержали двух нападавших. В машине обнаружили пистолеты. Выяснилось, что мужчина, который был за рулем автомобиля, разыскивается Сакским отделением полиции в Автономной Республике Крым по статье 189 Уголовного кодекса — вымогательство.

Сейчас задержанным грозит ответственность по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), статье 263 (незаконное обращение с оружием), статье 146 (незаконное лишение свободы) и статье 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Как пишет «Информатор», в ДТП погиб ведущий и организатор праздников в Днепре Александр Усачев, в аварии также пострадала его дочь.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.