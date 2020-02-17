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На строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.
Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.
Как известно, на прошлой неделе Кабинет Министров Украины одобрил ряд решений в сфере образования. В результате чего, в местные бюджеты Николаевской области будут направлены средства на образование.
В целом, местные бюджеты Николаевской области получат более 240 миллионов гривен на реализацию образовательных программ.
В частности, на программу «Способная школа для лучших результатов» Николаевской области будет направлена субвенция в размере 140 миллионов гривен (60 миллионов по общему фонду и 80 миллионов по специальному).
Как сообщают в Ассоциации городов Украины, данные средства будут направлены на строительство новых школ, реконструкции, капитальный ремонт зданий и формирование нового образовательного пространства. Отмечается, что использование субвенции будет осуществляться на основе софинансирования с местными бюджетами.
Также сообщается, что были внесены изменения и в порядок предоставления субвенции на внедрение «Новой украинской школы» в 2020 году. Таким образом, порядка 30 миллионов гривен будут направлены на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. При этом еще 700 тысяч гривен будет направлено на закупку оборудования, инвентаря для физкультурно-спортивных помещений, учебно-методической и учебной литературы.
Также, на повышение квалификации педагогических работников и проведение супервизии будет направлено более 9 миллионов 600 тысяч гривен.
В Ассоциации городов Украины отмечают, что распределение средств между местными бюджетами будет осуществлять Николаевская областная государственная администрация, а согласовывать это распределение - Министерство образования и науки Украины.
— Что касается особенностей использования остатков средств по образовательной субвенции на оснащение учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования, то здесь речь идет о приобретении оборудования для учебных кабинетов и STEM-лабораторий. Согласно перераспределению средств, утвержденного в конце прошлого года, уже в 2020 году на эти цели Николаевской области предусмотрено более 18 миллионов гривен, - сказано в сообщении.
Кроме того, бюджетам городов областного значения, районов и объединенных территориальных общин Николаевской области будет направлено более 42 миллионов гривен образовательной субвенции на увеличение объема расходов потребления.
Напомним, что в Николаевской области за деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году планируют построить по 5 школ, детских садов и спортивных площадок.
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На строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.
Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.
Как известно, на прошлой неделе Кабинет Министров Украины одобрил ряд решений в сфере образования. В результате чего, в местные бюджеты Николаевской области будут направлены средства на образование.
В целом, местные бюджеты Николаевской области получат более 240 миллионов гривен на реализацию образовательных программ.
В частности, на программу «Способная школа для лучших результатов» Николаевской области будет направлена субвенция в размере 140 миллионов гривен (60 миллионов по общему фонду и 80 миллионов по специальному).
Как сообщают в Ассоциации городов Украины, данные средства будут направлены на строительство новых школ, реконструкции, капитальный ремонт зданий и формирование нового образовательного пространства. Отмечается, что использование субвенции будет осуществляться на основе софинансирования с местными бюджетами.
Также сообщается, что были внесены изменения и в порядок предоставления субвенции на внедрение «Новой украинской школы» в 2020 году. Таким образом, порядка 30 миллионов гривен будут направлены на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. При этом еще 700 тысяч гривен будет направлено на закупку оборудования, инвентаря для физкультурно-спортивных помещений, учебно-методической и учебной литературы.
Также, на повышение квалификации педагогических работников и проведение супервизии будет направлено более 9 миллионов 600 тысяч гривен.
В Ассоциации городов Украины отмечают, что распределение средств между местными бюджетами будет осуществлять Николаевская областная государственная администрация, а согласовывать это распределение - Министерство образования и науки Украины.
— Что касается особенностей использования остатков средств по образовательной субвенции на оснащение учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования, то здесь речь идет о приобретении оборудования для учебных кабинетов и STEM-лабораторий. Согласно перераспределению средств, утвержденного в конце прошлого года, уже в 2020 году на эти цели Николаевской области предусмотрено более 18 миллионов гривен, - сказано в сообщении.
Кроме того, бюджетам городов областного значения, районов и объединенных территориальных общин Николаевской области будет направлено более 42 миллионов гривен образовательной субвенции на увеличение объема расходов потребления.
Напомним, что в Николаевской области за деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году планируют построить по 5 школ, детских садов и спортивных площадок.