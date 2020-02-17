Предприниматели и реализаторы рынка «Украина», торгующие цветами по проспекту Центральному в районе улицы 6-й Слободской повторно обратились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой выполнить не демонтировать их торговые точки.

Об этом говорится в коллективном обращении к мэру Николаева, копия которого есть у редакции НикВести.

В обращении говорится, что торговцы цветами работают на том мечте у рынка «Украина» уже 25 лет, и только теперь по какой-то причине к ним приехали сотрудники Департамента по борьбе с коррупцией мэрии Николаева с тем, чтобы торговцы освободили этот земельный участок, так как находятся там незаконно.

Предприниматели сообщили, что по просьбе депутатов горсовета к ним приехал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который «дал слово, что проблема будет решена с учетом их интересов».

«Спасибо депутатам городского совета, убедившим Вас приехать к нам, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Мы Вам искренне благодарны, что в своем плотном графике Вы нашли для этого время. Общение с Вами было для нас словно бальзам на душу, по рынку молниеносно разнеслась молва: к нам приехал сам городской голова! Состоялся конструктивный диалог, и Вы дали слово, что возникшая проблема будет решена с учетом наших законных интересов. И все было бы хорошо, но тут в ТВ-передаче на николаевском 35 канале появляется депутат С.В. Таранова, представляющая в горсовете партию «Самопомощь» с её «огромным» рейтингом. И тоже начинает нас хаять по полной программе: на улице 6-й Слолбодской – будки, на проспекте Центральном – будки, всё нужно снести, всех разогнать и т.д. и т.п.», - говорится в обрашении.

Указывается, что несмотря на заверения мэра к ним снова приехали чиновники с очередным требованием освободить место. Торговцы заявили, что на месте их рынка хотят построить бизнес-центр.

«Буквально через пару дней после этого на рынке вновь появились «ермолаевцы» и заявили: «При чем тут мэр? Нам абсолютно всё равно, что он вам наобещал! До первого числа вас тут быть не должно». А потом нам тихо шепнули, что никто не продлит под цветочные павильоны отвод земли, т.к. здесь хотят построить какой-то бизнес-центр. Мэр говорит одно, депутат и чиновники – совершенно другое. Получается, что правая рука не знает, что делает левая? Да и зачем в этом месте нужен еще один бизнес-центр? Их и так более, чем достаточно. Рядом с нами находится бизнес-центр «Марк-плаза», где значительная часть площадей годами пустует», - говорится в обращении.

Торговцы выступили против строительства торгового центра на месте их рынка, поскольку оно «затронет уютный сквер», который сейчас «отгорожен павильонами от проезжей части».

«Сначала за деньги городского бюджета этот сквер был благоустроен, рядом установили добротную детскую площадку, а теперь всё это собираются уничтожить? Разве это по-хозяйски, разве так должна проявляться любовь к родному городу? Мы глубоко убеждены в том, что мэрское слово железно: сказали – значит сделаете! Тем более, слово нужно держать в год предстоящих муниципальных выборов. Многие из нас голосовали за Вашу кандидатуру пять лет назад и в целом высоко оцениваем Вашу деятельность на посту городского головы. Не дайте нам разувериться в Вас! Обманывать простых горожан грешно! Уважаемый Александр Федорович, у нас к Вам только одна просьба: дали нам слово – сдержите его! Спасите наш рынок, сохраните наши рабочие места и дайте нам возможность спокойно работать», - говорится в обращении.

Напомним, 21 января земельная комиссия Николаевского городского совета с голоса рассмотрела и согласовала компании «Универсал-ЮГ» размещение киосков на территории сквера Цветочный около рынка по проспекту Центральному на пересечении с 6-й Слободской.