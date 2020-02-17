Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.

Об этом он сказал в ходе встречи в мэрии с местными жителями, представителями АМПУ и стивидорных компаний, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, вчера, 16 февраля, жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.

В частности, вице-мэр подчеркнул, что городской совет установил дорожные знаки, а также ввел временное ограничение для въезда в Николаев грузового транспорта. Помимо этого, были определены специальные места, где водители могли останавливаться на время. Однако, ни одно из принятых исполкомом решений, не было выполнено.

— Эта проблема тянется десятилетия. Но исполкомом было принято решение. Был определен путь въезда в город Николаев большегрузного транспорта, время въезда, было ограничение, чтобы в час-пик грузовой транспорт не въезжал в город. Были установлены дорожные знаки городским советом, более 200 дорожных знаков по пути следованию большегрузов. Привели к тому, что пункты диспетчеризации должны находится за городом. В этом же решении мы определили места отстоя для транспорта. К сожалению, никто не выполняет это решение. Не выполняют элементарные правила дорожного движения по тоннажности. Я сегодня проезжал улицу Железнодорожную. Вдоль улицы стоит транспорт. Вы сами можете видеть состояние улиц — ямы, бугры, «кратеры», - сказал Юрий Степанец.

Напомним, в ноябре 2019 года сообщалось, что запрет для грузового транспорта на проезд по улицам Николаева в час пик начнет действовать через два месяца. В начале февраля 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев сообщил, что Служба автомобильных дорог области не рассмотрела их запрос относительно введения запрета для проезда большегрузного транспорта по улицам Николаева в час пик, который был направлен ведомству в декабре 2019 года. В свою очередь, в САД опровергли такие обвинения и сообщили, что ответ на запрос был отправлен еще 17 декабря 2019 года.