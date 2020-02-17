Исполняющий обязанности начальника Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Михаил Мельниченко заявил, что предприятие не несет ответственность за отстаивающиеся на улицах города фуры, так как зоной их ответственности является только то, что находится в периметре порта.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля в ходе встречи в мэрии с местными жителями, представителями АМПУ и стивидорных компаний, - передает корреспондент НикВести.

В ходе совещания заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец попросил представителей «Администрации морских портов Украины» озвучить свои предложения относительно урегулирования проблемы проезда и отстоя большегрузного транспорта в Николаеве, в частности, установив за пределами города пункты диспетчеризации.

— Я бы хотел услышать предложение Администрации морских портов и стивидора по поводу того, как вы собираетесь организовывать пункты диспетчеризации вне пределах города, однозначно и вне пределах тех улиц, где у нас проживает население. Это первое. И второе, хотелось бы все-таки услышать ваше окончательное решение относительно наших предложений привести в порядок подъездные пути к порту и организация санитарного состояния тех улиц, на которых останавливается транспорт, - сказал Юрий Степанец.

В свою очередь, Михаил Мельниченко сказал, что в обязанности «Администрации морских портов Украины» не входит обеспечение диспетчерскими пунктами, аргументируя это тем, что зоной их ответственности является только то, что находится в периметре порта. При этом он отметил, что для решения проблемы с отстоем большегрузного транспорта на территории города необходимо первоочередно решать вопрос с улицей 3-я Слободская.

— Нет смысла повторяться. Потому что, на самом деле, Администрации морских портов неоднократно предоставляла свою площадку для диалога города, района и стивидора. Есть вопрос в том, что переезд на 3 Слободской находиться в аварийном состоянии и ездить машины там не могут, поэтому они изменили свой маршрут и начинают двигаться по улице Заводской. Последнее наше совещание было в феврале. В протокол было внесено предложение администрации Заводского района о разработке сметы по ремонту этого переезда. Где-то они должны были войти в диалог по ремонту этого переезда. Мы понимали, что если мы перекроем 3 Слободскую - та же проблема возникнет и на Нефтяников. Хочу чтобы всем было понятно, что в обязанности Администрации морских портов наземная диспетчеризация, транспортной инфраструктуры, не входит. Все, что происходит в периметре порта - вода, подходные каналы - это пожалуйста. Хотя мы очень заинтересованы, чтобы портовые операторы работали, создавали внутри порта все условия для того, чтобы была перевалка - это дает какую-то отдачу и для города. Вопрос в том, как портовые операторы могут на сегодняшний день войти в диалог. Если открыть 3 Слободскую, то диспетчеризация, может, будет и не нужна. Когда улица работала - все шло нормально, никаких претензий к работе портовых операторов не было. Въезд на территорию порта идет дисциплинированно, а то, что происходит на территории города - это уже вопрос к городу, - сказал Михаил Мельниченко.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.