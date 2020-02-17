Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что водителей большегрузов начнут штрафовать за каждый час нахождения на запрещенном для стоянки месте, подчеркнув, что в городе нет мест для километровой очереди грузового транспорта.

Об этом он заявил в ходе совещания, посвященного блокировании проезда большегрузного транспорта в город, с участием местных жителей, представителей патрульной полиции, администрации Николаевского морского порта и стивидоров, - передает корреспондент НикВести.

В частности, Виталий Данила рассказал, что накануне представители управления провели совещание на местах, обсудив ситуацию с местными жителями. После чего было принято решение ввести штраф и увеличить количество дорожных знаков, запрещающих стоянку для большегрузов.

— Чтобы понимать всю глубину вопроса, я взял руководителей отделов, овечающих за эти направления, и провел на месте совещание. И мы поняли, что нам нужно делать, как патрульной полиции, чтобы избежать подобных ситуаций. Во-первых, приняли решение останавливать транспортные средства и рекомендовать водителям останавливаться на въезде в Николаев, ждать своей очереди и только по звонку заезжать на место. Во-вторых, мы будем штрафовать водителей за каждый час, который он там простоит и объяснять, что это место для стоянки запрещено. Когда водитель получит 10 постановлений, это более 2 тысяч гривен штрафа, он все-таки оттуда уйдет. В-третьих, обратились в Департамент ЖКХ предоставить дополнительные дорожные знаки. Будем устанавливать, - заявил Виталий Данила.

Также он отметил, что подобное отношение водителей может продолжиться и после введения штрафа и единственное, что может гарантировать организованное дорожное движение — диспетчеризация.

— Я увидел как некоторые охранники стоят на перекрестке, останавливают транспорт. Объясняют, что исполняют свою работу, указывают, кому заехать, кому нет. Он сотрудник патрульной полиции? «А что мне делать? Меня поставили из порта», - говорит. Если порт поставил кого-то на перекресток, то он не будет регулировать движение — это я заявляю, как руководитель патрульной полиции. В соответствии с действующим законодательством мы организовываем дорожное движение, для этого у нас все есть. Но без диспетчеризации ничего не будет. Будет огромная очередь до города, а в самом городе нет мест для отстоя! Будем штрафовать, только кому от этого легче станет? - добавил он.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.