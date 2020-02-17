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Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта считает, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко должна была заранее решить вопрос с распределением дорожной субвенции по районам области.
Об этом он заявил 14 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.
По словам депутата, еще в прошлом году было известно, сколько денег будет выделено на дороги в Николаевской области, и задача Виктории Москаленко была собрать со всех районов информацию о том, где какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь.
— Мы еще в прошлом году знали, какая сумма будет выделена в этом году. Что сделала глава областного совета? Вместо того чтобы собрать все направления, которые надо отремонтировать в этом году. Собрать у всех информацию, отработать ее, в том числе на комиссиях, подать этот проект на администрацию и защищать его в администрации, перед управлением инфраструктуры. А не сегодня, когда уже инфраструктура распределила, когда заместитель губернатора подписал, а мы сегодня собираем глав ОТГ, глав райсоветов и начинаем сталкивать всех друг с другом. Вот это бред понимаете? Вот ваша работа, вот это диагноз вашей работе, - сказал Иван Кухта.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сказала, что она не знала о том, как распределят деньги.
— Никто не знал, что есть такое распределение, - сказала Виктория Москаленко.
Иван Кухта отметил, что сумма, которую выделяли на Николаевскую область была известна заранее.
— Все знали, что будет такое распределение. Есть стратегии в «Укравтодоре», есть суммы запланированные, если вы этого не знаете, то грош вам цена, как руководителю, - сказал Иван Кухта.
Напомним, депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.
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Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта считает, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко должна была заранее решить вопрос с распределением дорожной субвенции по районам области.
Об этом он заявил 14 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.
По словам депутата, еще в прошлом году было известно, сколько денег будет выделено на дороги в Николаевской области, и задача Виктории Москаленко была собрать со всех районов информацию о том, где какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь.
— Мы еще в прошлом году знали, какая сумма будет выделена в этом году. Что сделала глава областного совета? Вместо того чтобы собрать все направления, которые надо отремонтировать в этом году. Собрать у всех информацию, отработать ее, в том числе на комиссиях, подать этот проект на администрацию и защищать его в администрации, перед управлением инфраструктуры. А не сегодня, когда уже инфраструктура распределила, когда заместитель губернатора подписал, а мы сегодня собираем глав ОТГ, глав райсоветов и начинаем сталкивать всех друг с другом. Вот это бред понимаете? Вот ваша работа, вот это диагноз вашей работе, - сказал Иван Кухта.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сказала, что она не знала о том, как распределят деньги.
— Никто не знал, что есть такое распределение, - сказала Виктория Москаленко.
Иван Кухта отметил, что сумма, которую выделяли на Николаевскую область была известна заранее.
— Все знали, что будет такое распределение. Есть стратегии в «Укравтодоре», есть суммы запланированные, если вы этого не знаете, то грош вам цена, как руководителю, - сказал Иван Кухта.
Напомним, депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.