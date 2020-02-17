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Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия.
Об этом заявил начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила в ходе совещания, посвященного блокированию проезда большегрузного транспорта в город, - передает корреспондент НикВести.
— Новозаводская и Турбинная — мы инициируем их перекрытие для большегрузов и других транспортных средств в связи с аварийностью. Они не проезжаемые. Мы готовим предписание, потому что в том состоянии в каком они есть, — кто утверждает противоположное, садимся со мной, едем туда на своих собственных машинах. Инициируем закрытие и организовываем схему объезда данной дороги, - сказал Виталий Данила.
Напомним, 16 февраля, жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.
В понедельник, 17 февраля, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.
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Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия.
Об этом заявил начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила в ходе совещания, посвященного блокированию проезда большегрузного транспорта в город, - передает корреспондент НикВести.
— Новозаводская и Турбинная — мы инициируем их перекрытие для большегрузов и других транспортных средств в связи с аварийностью. Они не проезжаемые. Мы готовим предписание, потому что в том состоянии в каком они есть, — кто утверждает противоположное, садимся со мной, едем туда на своих собственных машинах. Инициируем закрытие и организовываем схему объезда данной дороги, - сказал Виталий Данила.
Напомним, 16 февраля, жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.
В понедельник, 17 февраля, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.