Бывший внештатный советник президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков, который назвал «ублюдками» украинских военнослужащих, которые на выборах голосовали за Владимира Зеленского, извинился за свои эмоциональные слова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Волонтер отметил, что его пост — глупость, совершенная на эмоциях, и он сам практически сразу после публикации почувствовал дискомфорт от этого.

— Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте, - написал Юрий Бирюков.

Напомним, пятый президент Украины, ныне народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал идею ныне действующего президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании на оккупированной части Донбасса украинских силовиков вместе с представителями ОРДЛО.