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Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.
— Решение по двум приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту «Белгород-Днестровский» готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время тоже будет соответствующее решение, — отметили в ведомстве.
Морские порта решили приватизировать из-за того, что их работа для государства убыточна. Так, по данным Фонда госимущества, эти морские порта не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.
В то же время в Фонде не уточняют, какому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порта.
Напомним, ранее министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.
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Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.
— Решение по двум приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту «Белгород-Днестровский» готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время тоже будет соответствующее решение, — отметили в ведомстве.
Морские порта решили приватизировать из-за того, что их работа для государства убыточна. Так, по данным Фонда госимущества, эти морские порта не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.
В то же время в Фонде не уточняют, какому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порта.
Напомним, ранее министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.