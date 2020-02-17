Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

— Решение по двум приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту «Белгород-Днестровский» готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время тоже будет соответствующее решение, — отметили в ведомстве.

Морские порта решили приватизировать из-за того, что их работа для государства убыточна. Так, по данным Фонда госимущества, эти морские порта не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

В то же время в Фонде не уточняют, какому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порта.

Напомним, ранее министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление частной компании «Рисоил Херсон», которая выиграла соответствующий конкурс.