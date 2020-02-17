В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 71 тысяча 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

— По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тысяча 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тысяча 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тысяч 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано, - сказано в сообщении.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».