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В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 71 тысяча 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
— По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тысяча 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тысяча 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тысяч 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано, - сказано в сообщении.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».
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В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 71 тысяча 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
— По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тысяча 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тысяча 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тысяч 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано, - сказано в сообщении.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».