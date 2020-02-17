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Государственная служба морского и речного транспорта Украины уволила с должности главу государственного учреждения «Госгидрография» Александра Щипцова.
Об этом пишут Порты Украины.
— Прекратить полномочия Щипцова Александра Александровича в должности начальника государственного учреждения «Госгидрография», уволив его 14 февраля 2020 года, в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины, - сказано в документе.
Как написал Александр Щипцов, запущен процесс смены руководства, который ставит под угрозу развитие и эффективность навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства.
— Хочу извиниться перед нашими партнерами, коллегами и специалистами морской отрасли за то, что наши совместные проекты мы вынуждены поставить на паузу. Потому что впереди, видимо, будет долгий процесс отстаивания интересов «Госгидрографии», коллектива и защиты моих прав как руководителя, - добавил он.
Александр Щипцов занимал должность начальника ГУ «Госгидрография» с мая 2019 года, исполнял обязанности начальника госучреждения — с апреля 2018 года.
ГУ «Госгидрография» — научно-производственный комплекс, специализирующийся на научно-технической деятельности в сфере навигации, гидрографии и океанографии, обеспечивает выполнение международных обязательств Украины по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания.
Напомним, в мае 2019 года Александр Щипцов провел функциональный аудит деятельности филиалов учреждения в морском регионе Украины.
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Государственная служба морского и речного транспорта Украины уволила с должности главу государственного учреждения «Госгидрография» Александра Щипцова.
Об этом пишут Порты Украины.
— Прекратить полномочия Щипцова Александра Александровича в должности начальника государственного учреждения «Госгидрография», уволив его 14 февраля 2020 года, в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины, - сказано в документе.
Как написал Александр Щипцов, запущен процесс смены руководства, который ставит под угрозу развитие и эффективность навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства.
— Хочу извиниться перед нашими партнерами, коллегами и специалистами морской отрасли за то, что наши совместные проекты мы вынуждены поставить на паузу. Потому что впереди, видимо, будет долгий процесс отстаивания интересов «Госгидрографии», коллектива и защиты моих прав как руководителя, - добавил он.
Александр Щипцов занимал должность начальника ГУ «Госгидрография» с мая 2019 года, исполнял обязанности начальника госучреждения — с апреля 2018 года.
ГУ «Госгидрография» — научно-производственный комплекс, специализирующийся на научно-технической деятельности в сфере навигации, гидрографии и океанографии, обеспечивает выполнение международных обязательств Украины по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания.
Напомним, в мае 2019 года Александр Щипцов провел функциональный аудит деятельности филиалов учреждения в морском регионе Украины.