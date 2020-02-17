Эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Предварительно из китайской провинции планируют эвакуировать 49 иностранцев. Кроме украинцев с Хубэя в Украину должны эвакуировать 25 иностранцев.

Также Виктор Ляшко добавил, что людей, у которых обнаружат симптомы коронавирус, на борт не будут допускать, эвакуируют только здоровых людей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную до сих пор неизвестным возбудителем. Впоследствии стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

Пытаясь ограничить распространение вируса, в Китае ввели полные или частичные ограничения на передвижение в 15 городах, в том числе полностью изолировали Ухань, в котором проживают более 11 млн человек.

За пределами Китая случаи заражения зафиксировали в более 25 странах, в частности в США, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Финляндии и Индии. Некоторые страны пытаются эвакуировать своих граждан из Китая и приостанавливают авиасообщение.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

В Украине пока нет случаев инфицирования, однако известно, что есть двое украинцев среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.