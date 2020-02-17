Депутат Николаевского городского совета Артем Грозов возмутился позиции «Администрации морских портов Украины», в которой заявили, что предприятие не несет ответственность за отстаивающиеся на улицах города фуры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— С развитием портов в нашем городе и появлением крупных стивидорных компаний, город буквально заполонили многотонные фуры, везущие в порты зерновые и масличные культуры. Во многом именно эти фуры, перегруженные в несколько раз, уничтожают дороги, ограничивают проезд легковому и маршрутному транспорту, а также создают неудобства жителям близлежащих к портам районов. Водители этих грузовиков справляют нужду прямо на улицах, превращая все вокруг в помойку. С учетом того, что все 3 городских моста находятся в аварийном состоянии, недалеко и до трагедии, - написал депутат.

Кроме того, депутат возмутился позиции «Администрации морских портов Украины», в которой заявили, что предприятие не несет ответственность за отстаивающиеся на улицах города фуры, так как зоной их ответственности является только то, что находится в периметре порта.

— При этом стивидорные компании не хотят помогать городу в ремонте уничтоженных дорог и убитой инфраструктуры. Не хотят отказаться от приёма фур с перегрузом! Деньги не пахнут! Мне кажется такая позиция является крайне несправедливой! Город вкладывает деньги в дороги, которые беспощадно уничтожаются перегрузами, а кто-то считает заработанные денежки. Раз уж стивидоры не хотят помогать городу в ремонте последствий своей жизнедеятельности, то может быть стоит запретить зерновозам въезд в город? От слова совсем! Ведь к каждому порту и к каждому терминалу проложено железнодорожное полотно. И доставлять зерно, масло и прочие товары можно по железной дороге!, - написал Артем Грозов.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

16 февраля 2020 года жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города.