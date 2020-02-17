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Кабинет Министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадой.
Об этом свидетельствует отчет Программы деятельности правительства за 2019 год, пишет РБК-Украина.
В правительстве сообщили о плане вступления в силу «безвизовых» соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенным в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.
— Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадою о введении безвизового режима, - говорится в отчете.
В Кабмине добавили, что уже было реализовано ряд шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, которые путешествуют в другие страны, в частности путем заключения соответствующих двусторонних соглашений.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.
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Кабинет Министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадой.
Об этом свидетельствует отчет Программы деятельности правительства за 2019 год, пишет РБК-Украина.
В правительстве сообщили о плане вступления в силу «безвизовых» соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенным в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.
— Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадою о введении безвизового режима, - говорится в отчете.
В Кабмине добавили, что уже было реализовано ряд шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, которые путешествуют в другие страны, в частности путем заключения соответствующих двусторонних соглашений.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.