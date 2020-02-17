На данный момент к работе международной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы рейса МН17, привлечено четверо украинских прокуроров.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Также сообщается, что на национальном уровне к делу привлечены девять сотрудников Офиса генпрокурора.

— Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 прокурора. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений, - сообщили в ОГП.

Кроме этого отмечается, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Украина передала российской стороне лиц, обвиненных в сотрудничестве с боевиками на Донбассе или с российскими спецслужбами. Среди них был и Владимир Цемах, бывший командир ПВО боевиков.

После обмена президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимира Цемах перед отправкой в Россию допросили голландские следователи.

Голландская газета De Volkskrant сообщила, что прокуратура Нидерландов обратилась к Российской Федерации с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха.

Прокуратура Нидерландов пока официально не комментировала эту информацию.

На вопрос журналистов, какой статус у Владимира Цемаха в международном расследовании, пресс-секретарь Международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сказала: «Мы никогда не распространяем информацию о возможных подозреваемых или возможных свидетелях». Также она ответила на вопрос, действительно ли Нидерланды просят РФ выдать им Цемах.

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова на вопрос журналистов hromadske, есть ли официальное прошение от Нидерландов выдать Владимира Цемаха, ответила: «Спрашивайте у голландцев»

9 сентября посольство РФ в Нидерландах заявил , что не получал обращения о выдаче Цемаха от Нидерландов.

Украинские спецслужбы задержали Владимира Цемаха в городе Снежное в конце июня 2019 года. Bellingcat ожидали, что арест будет иметь существенное влияние на расследование объединенной следственной группы JIT по катастрофе МН17, потому что именно Цемах, якобы, помог скрыть ракетную установку «Бук» и часть ее экипажа 17 июля 2014, об этом он заявлял в 2015.

Справка. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицает причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.