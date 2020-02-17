В Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 17 февраля, передает Страна.

— Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет, - сказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 17 февраля.

По его словам, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они будут находится минимум под 14-дневным наблюдением в Украине. Он напомнил, что на самолет не допустят граждан с симптомами коронавируса.

— Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей, - сказал он.

При этом замминистра попросил называть содержание граждан под наблюдением не карантином, а обсервацией.

— Если в течение обсервации у кого-то из прибывших проявятся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Будет диагностика. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная этим коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех остальных продлится на 14 дней с момента изоляции этого человека, - сказал Ляшко.

В Минздраве подчеркнули, что на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Отметим, что практически по всей Украине люди паникуют на фоне новостей о размещении эвакуированных из зоны поражения вирусом украинцев на территории их городов.

В частности, жители Киевской и Львовской областей вышли на акцию протеста против того, чтобы украинцев, которые вернутся из Уханя, размещали на двухнедельных карантин в санаториях и больницах на территории их населенных пунктов.

Напомним, эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.