В мэрии Николаева определились с проектами, которые в рамках программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы получат финансирование из городского бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как известно, во вторник, 11 февраля в рамках конкурса состоялась презентация проектов, которые могли получить финансовую поддержку из бюджета города.

Всего в управление молодежной политики было подано 22 конкурсных заявки от 19 общественных организаций, однако в связи с тем, что на момент презентации двое участников сняли с конкурса свои проекты, на рассмотрение комиссии было представлено 20 проектов.

Сообщается, что спустя несколько дней, 14 февраля состоялось второе заседание, по результатам которого конкурсная комиссия решила поддержать 14 проектов из 22 с корректировкой суммы смет за счет средств городского бюджета.

В частности, Николаевский фонд «Детям Украины» получит на проведение двух конкурсов 6 тысяч 740 гривен финансовой поддержки из городского бюджета; Общественная организация «Спортивный Корпус Николаев» получит 10 тысяч гривен для проведения «Витовских игр»; ОО «Веселый дельфин» получит из бюджета города 8 тысяч 940 гривен на реализацию проекта «Эколенд» для молодежи»; ОО «Волонтеры» получит 11 тысяч 500 гривен финансово поддержки на проведение конференции; ОО «Терновское болгарское общество имени Ивана Вазова» получит 24 тысячи гривен на проведение мероприятия «Поликультурное образование в Николаеве (к 180-летию Терновского школы (СОШ № 16 Николаева)»; «Николаевский Джаз - Клуб» получит 20 тысч гривен на проведение «IV Николаевского открытого конкурса молодых джазовых исполнителей «PERFORMANCE JAZZ 2020».

Также на реализацию своих проектов, финансовую поддержку из бюджета получат ОО «Центр политического обучения» (5 тысяч 860 гривен), ОО «Центр евроинтеграции» (5 тысяч гривен), ОО «Федерация аматорских Николаевских театров» (10 тысяч гривен), ОО «ГОРОД 2050» (10 тысяч гривен), ОО «РУМ» (15 тысяч 960 гривен), Правозащитное объединение «Ты же юрист» (12 тысяч гривен), ОО «Студенческий парламент Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова» (10 тысяч гривен).

Напомним, как рассказали в управлении молодежи Николаевского городского совета Николаев вошел в Топ-10 городов Украины по развитию молодежи.