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На прошлой неделе в Сумской области зафиксирована смерть от пневмонии еще одного жителя.
Об этом во время аппаратного совещания в Сумской областной государственной администрации сообщила заместитель начальника областного управления охраны здоровья Надежда Лысенко.
По ее словам, несмотря на снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, эпидемическая ситуация в регионе все еще не стабилизировалась.
За время эпидемии гриппа у нас зафиксировано три смерти от пневмонии, последний случай - на прошлой неделе. У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа", - сообщила Лысенко, добавив, что все три жертвы вируса были не привиты.
Еще 5 человек, по словам Лысенко, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях.
Ранее стало известно, что во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания.
В частности, в Украине с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.
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На прошлой неделе в Сумской области зафиксирована смерть от пневмонии еще одного жителя.
Об этом во время аппаратного совещания в Сумской областной государственной администрации сообщила заместитель начальника областного управления охраны здоровья Надежда Лысенко.
По ее словам, несмотря на снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, эпидемическая ситуация в регионе все еще не стабилизировалась.
За время эпидемии гриппа у нас зафиксировано три смерти от пневмонии, последний случай - на прошлой неделе. У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа", - сообщила Лысенко, добавив, что все три жертвы вируса были не привиты.
Еще 5 человек, по словам Лысенко, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях.
Ранее стало известно, что во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания.
В частности, в Украине с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.