На прошлой неделе в Сумской области зафиксирована смерть от пневмонии еще одного жителя.

Об этом во время аппаратного совещания в Сумской областной государственной администрации сообщила заместитель начальника областного управления охраны здоровья Надежда Лысенко.

По ее словам, несмотря на снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, эпидемическая ситуация в регионе все еще не стабилизировалась.

За время эпидемии гриппа у нас зафиксировано три смерти от пневмонии, последний случай - на прошлой неделе. У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа", - сообщила Лысенко, добавив, что все три жертвы вируса были не привиты.

Еще 5 человек, по словам Лысенко, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях.

Ранее стало известно, что во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания.

В частности, в Украине с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.