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Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что в санкционный список были добавлены восемь бизнесменов и две компании, которые сотрудничали с сирийским режимом Башара Асада.
— Их деятельность прямо принесла пользу режима Асада, в том числе через проекты, расположенные на землях, экспроприированных в перемещенных лиц, - говорится в заявлении.
На сегодняшний день под санкциями Европейского союза в отношении Сирии находятся 277 человек и 71 компания.
Напомним, в конце прошлого года Комитет по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов утвердил законопроект, предполагающий введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
Кроме того, Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью «создания безопасной зоны».
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Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что в санкционный список были добавлены восемь бизнесменов и две компании, которые сотрудничали с сирийским режимом Башара Асада.
— Их деятельность прямо принесла пользу режима Асада, в том числе через проекты, расположенные на землях, экспроприированных в перемещенных лиц, - говорится в заявлении.
На сегодняшний день под санкциями Европейского союза в отношении Сирии находятся 277 человек и 71 компания.
Напомним, в конце прошлого года Комитет по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов утвердил законопроект, предполагающий введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
Кроме того, Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью «создания безопасной зоны».