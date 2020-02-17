Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что в санкционный список были добавлены восемь бизнесменов и две компании, которые сотрудничали с сирийским режимом Башара Асада.

— Их деятельность прямо принесла пользу режима Асада, в том числе через проекты, расположенные на землях, экспроприированных в перемещенных лиц, - говорится в заявлении.

На сегодняшний день под санкциями Европейского союза в отношении Сирии находятся 277 человек и 71 компания.

Напомним, в конце прошлого года Комитет по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов утвердил законопроект, предполагающий введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.

Кроме того, Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью «создания безопасной зоны».