Владислав Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что регулярные полеты из Николаева в Киев начнутся не с мая, а с апреля 2020 года.

Об этом он заявил сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 во время рабочей поездки в Николаев поставил задачу об открытии регулярного авиасообщения с Николаевского международного аэропорта.

— Глава государства дал четкое поручение - как можно быстрее дать возможность людям летать. С апреля 2020 регулярные рейсы открыты, уже началась продажа авиабилетов. Министерство инфраструктуры активно работает над развитием внутреннего авиасообщения и региональных аэропортов. Главная задача - удовлетворить запрос людей на удобные и доступные авиаперелеты, – заявил Владислав Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.