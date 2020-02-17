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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что регулярные полеты из Николаева в Киев начнутся не с мая, а с апреля 2020 года.
Об этом он заявил сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 во время рабочей поездки в Николаев поставил задачу об открытии регулярного авиасообщения с Николаевского международного аэропорта.
— Глава государства дал четкое поручение - как можно быстрее дать возможность людям летать. С апреля 2020 регулярные рейсы открыты, уже началась продажа авиабилетов. Министерство инфраструктуры активно работает над развитием внутреннего авиасообщения и региональных аэропортов. Главная задача - удовлетворить запрос людей на удобные и доступные авиаперелеты, – заявил Владислав Криклий.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что регулярные полеты из Николаева в Киев начнутся не с мая, а с апреля 2020 года.
Об этом он заявил сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 во время рабочей поездки в Николаев поставил задачу об открытии регулярного авиасообщения с Николаевского международного аэропорта.
— Глава государства дал четкое поручение - как можно быстрее дать возможность людям летать. С апреля 2020 регулярные рейсы открыты, уже началась продажа авиабилетов. Министерство инфраструктуры активно работает над развитием внутреннего авиасообщения и региональных аэропортов. Главная задача - удовлетворить запрос людей на удобные и доступные авиаперелеты, – заявил Владислав Криклий.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.