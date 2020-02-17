В частности, Людмила Денисова сообщила, что Россия продолжает незаконно удерживать украинцев в аннексированном Крыму, одновременно «не предоставляет официальных сведений в уполномоченные органы Украины».

Она требует предоставить их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус. Также просит проверить соблюдение прав задержанных украинцев на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.

Основанием для этого стало незаконное решение «Киевского районного суда» от 4 февраля об аресте крымского татарина Наримана Межмединова. Как пишет украинский омбудсмен, о задержании стало известно лишь сегодня, 17 февраля, из сообщения «пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю».

— Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию относительно очередных фактов задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод, — добавила она.

Как сообщает «Крымская солидарность», 55-летнего Наримана Межмединова обвиняют в нарушении части 2 статьи 208 Уголовного кодекса РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). В случае доказательства вины ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет.

— По версии следствия, вина пожилого крымского татарина заключается в том, что летом 2016 года он уехал в Украину, где вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана, — говорится в сообщении.

Впоследствии, как сообщается, он вернулся в Крым и до дня своего ареста проживал со своей пожилой матерью.

— Не обратился в правоохранительные органы» и тем самым, по версии следствия, «продолжил свою преступную деятельность, — сообщают в «пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю».

Напомним, ранее Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России.