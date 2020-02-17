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Кандидат в президенты США Пит Буттиджич обвинил своего соперника на праймериз Демократической партии Берни Сандерса в информационных атаках.
Об этом Буттиджич написал на своей публичной странице Буттиджича в Facebook.
— Девять просандеровских групп тратят сотни тысяч долларов, чтобы атаковать нас черной рекламой, – написал он.
При этом кандидат сразу же попросил своих избирателей пожертвовать средств на свою собственную предвыборную кампанию, поскольку «не может отставать, пока эти (конкурирующие – прим.) группы накапливают средства».
При этом сама публикация Буттиджича с обвинениями «просандеровских групп» в информационных атаках и просьбой пожертвований поставлена в Facebook на платную рекламу.
Напомним, последние опросы в США показали, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.
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Кандидат в президенты США Пит Буттиджич обвинил своего соперника на праймериз Демократической партии Берни Сандерса в информационных атаках.
Об этом Буттиджич написал на своей публичной странице Буттиджича в Facebook.
— Девять просандеровских групп тратят сотни тысяч долларов, чтобы атаковать нас черной рекламой, – написал он.
При этом кандидат сразу же попросил своих избирателей пожертвовать средств на свою собственную предвыборную кампанию, поскольку «не может отставать, пока эти (конкурирующие – прим.) группы накапливают средства».
При этом сама публикация Буттиджича с обвинениями «просандеровских групп» в информационных атаках и просьбой пожертвований поставлена в Facebook на платную рекламу.
Напомним, последние опросы в США показали, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.