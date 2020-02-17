Кандидат в президенты США Пит Буттиджич обвинил своего соперника на праймериз Демократической партии Берни Сандерса в информационных атаках.

Об этом Буттиджич написал на своей публичной странице Буттиджича в Facebook.

— Девять просандеровских групп тратят сотни тысяч долларов, чтобы атаковать нас черной рекламой, – написал он.

При этом кандидат сразу же попросил своих избирателей пожертвовать средств на свою собственную предвыборную кампанию, поскольку «не может отставать, пока эти (конкурирующие – прим.) группы накапливают средства».

При этом сама публикация Буттиджича с обвинениями «просандеровских групп» в информационных атаках и просьбой пожертвований поставлена в Facebook на платную рекламу.

Напомним, последние опросы в США показали, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.