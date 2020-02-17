Две активистки топлесс выбрались на сцену во время выступления сенатора и потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса в Неваде. Их задержала полиция.

Об этом сообщает «Зеркало Недели».

Активистки обливали себя молоком, пытаясь сорвать выступление Берни Сендерса. Собравшиеся на митинге сенатора неодобрительными возгласами и свистами встретили активисток и ждали, пока охрана выведет их со сцены. Позже Берни Сандерс пошутил об этом инциденте.

«Это Невада, всегда есть небольшое волнение без каких-либо дополнительных затрат», - сказал он.

Видеозапись инцидента опубликовал журналист NY Post Джонатан Левайн.

WATCH: Bernie Sanders interrupted by topless protesters in Nevada pic.twitter.com/1z1fOVQxhJ — Jon Levine (@LevineJonathan) February 17, 2020

Стоит отметить, что в Неваде пройдут следующие праймериз демократической партии.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире