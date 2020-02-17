|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|06:54
|Заход солнца:
|17:18
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|17:17
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Две активистки топлесс выбрались на сцену во время выступления сенатора и потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса в Неваде. Их задержала полиция.
Об этом сообщает «Зеркало Недели».
Активистки обливали себя молоком, пытаясь сорвать выступление Берни Сендерса. Собравшиеся на митинге сенатора неодобрительными возгласами и свистами встретили активисток и ждали, пока охрана выведет их со сцены. Позже Берни Сандерс пошутил об этом инциденте.
«Это Невада, всегда есть небольшое волнение без каких-либо дополнительных затрат», - сказал он.
Видеозапись инцидента опубликовал журналист NY Post Джонатан Левайн.
WATCH: Bernie Sanders interrupted by topless protesters in Nevada pic.twitter.com/1z1fOVQxhJ— Jon Levine (@LevineJonathan) February 17, 2020
Стоит отметить, что в Неваде пройдут следующие праймериз демократической партии.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Две активистки топлесс выбрались на сцену во время выступления сенатора и потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса в Неваде. Их задержала полиция.
Об этом сообщает «Зеркало Недели».
Активистки обливали себя молоком, пытаясь сорвать выступление Берни Сендерса. Собравшиеся на митинге сенатора неодобрительными возгласами и свистами встретили активисток и ждали, пока охрана выведет их со сцены. Позже Берни Сандерс пошутил об этом инциденте.
«Это Невада, всегда есть небольшое волнение без каких-либо дополнительных затрат», - сказал он.
Видеозапись инцидента опубликовал журналист NY Post Джонатан Левайн.
WATCH: Bernie Sanders interrupted by topless protesters in Nevada pic.twitter.com/1z1fOVQxhJ— Jon Levine (@LevineJonathan) February 17, 2020
Стоит отметить, что в Неваде пройдут следующие праймериз демократической партии.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире