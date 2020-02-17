Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои намерения добиваться ухода от политики изоляции Москвы, введенной Западом в ответ на агрессию России в Украине и перехода к политике, которую французский руководитель называет «стратегическим диалогом».

Об этом сообщает Голос Америки.

На международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене 14-16 февраля Макрон заявил, что сохранение «нынешней ситуации в отношениях с Москвой - худший вариант».

Президент Франции подчеркнул, что он не предлагает немедленно отменить санкции, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели против Москвы после захвата Россией Крымского полуострова и начала войну с Украиной 2014 года.

Но он повторил тезис, которой давно пользуются откровенные противники санкций, доказывая, что «санкции не сработали», а также утверждая, что «европейцы страдают от санкций так же как и русские».

Эммануэль Макрон не подал вида, что он прислушивается к тем голосам, в частности из Киева, которые отмечают, что международные санкции сдержали агрессивные намерения России и санкционный режим вместо ослабление нужно постоянно совершенствовать и ужесточать.

Французский руководитель доказывает, что Европа и Запад в целом имеют только два пути в отношениях с Россией.

Первый путь, который Макрона сам считает нежелательным для всех, по его же мнению заключается в том, чтобы «сохранять скептицизм и действовать жестче, чтобы наши красные линии были твердыми».

«Второй - быть более требовательными, никогда не уступать наш позиции», но при этом, говорит Макрона, идти на «стратегический диалог» с Москвой.

Переговоры руководителей Украины и России в так называемом «нормандской формате» в Париже 9 декабря прошлого года с участием лидеров Франции и Германии, французский президент назвал примером успешности своей политики диалога с Москвой.

— В течение трех лет встреч в «нормандской формате» по Украине не было. Но мы перезапустили диалог. Президент Путин согласился на то, на что он не шел три года. Вскоре будет еще один саммит в «нормандской формате». Были беспрецедентные достижения. Впоследствии состоялись беседы Меркель с Путиным. И после саммита состоялся обмен заключенными. Такого раньше не было, - убеждал Эммануэль Макрон в Мюнхене.

«Я не наивный, остается много проблем», - доказывал французский президент, но настаивал, что «сейчас началась новая динамика».

Макрон выразил надежду, что следующие переговоры «Нормандской четверки» состоятся в Берлине в апреле, как это обещали во время парижского саммита, хотя украинские и российские представители выступили с заявлениями о недостаточной подготовке к той встречи.

Эммануэль Макрона доказывал, что участие Москвы в конфликтах в Сирии, а также в Ливии, а также статус России как члена Совета безопасности ООН требует российского участия в решении проблем.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России).