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Николаевский городской глава Александр Сенкевич обсудил в Министерстве образования вопрос передачи в городскую собственность стадиона в парке Победы.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам городского головы, помимо этого на встрече обсудили вопрос строительства на территории спортгородка в парке Победы ледовой арены.
— Сегодня в Министерстве образования состоялось рабочее совещание по передаче в коммунальную собственность Николаева «спортивного городка», который расположен в парке Победы. В свое время на завершение строительства этого объекта городская община потратила значительные средства, поэтому сегодня вправе взять на баланс стадион и спортивную школу, чтобы ухаживать и эксплуатировать его в полном объеме. Одновременно с Федерацией хоккея Украины обсудили вопросы строительства ледовой арены на свободной территории за школой фехтования, а также вопросы участия в государственной программе по финансированию этого строительства. Впоследствии доложу о результатах встреч и переговоров, – написал Александр Сенкевич.
Напомним, Министерство образования и науки Украины не может передать спортивный городок в парке Победы в коммунальную собственность Николаев из-за недостаточного финансирования для завершения процедуры государственной регистрации имущественных прав.
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Николаевский городской глава Александр Сенкевич обсудил в Министерстве образования вопрос передачи в городскую собственность стадиона в парке Победы.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам городского головы, помимо этого на встрече обсудили вопрос строительства на территории спортгородка в парке Победы ледовой арены.
— Сегодня в Министерстве образования состоялось рабочее совещание по передаче в коммунальную собственность Николаева «спортивного городка», который расположен в парке Победы. В свое время на завершение строительства этого объекта городская община потратила значительные средства, поэтому сегодня вправе взять на баланс стадион и спортивную школу, чтобы ухаживать и эксплуатировать его в полном объеме. Одновременно с Федерацией хоккея Украины обсудили вопросы строительства ледовой арены на свободной территории за школой фехтования, а также вопросы участия в государственной программе по финансированию этого строительства. Впоследствии доложу о результатах встреч и переговоров, – написал Александр Сенкевич.
Напомним, Министерство образования и науки Украины не может передать спортивный городок в парке Победы в коммунальную собственность Николаев из-за недостаточного финансирования для завершения процедуры государственной регистрации имущественных прав.