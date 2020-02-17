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Российские разведчики в Ирландии составляли точную карту подводных кабелей, объединяющих Европу и Америку.
Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на данные ирландской полиции.
Такие действия возобновили подозрения ирландской службы безопасности о том, что российская военная разведка пытается получить данные против ЕС и Великобритании. Россияне также могут планировать повредить кабели, отметил бывший служащий ЦРУ Джон Сайфер в комментарии изданию.
По мнению эксперта по международной преступности британского Королевского института объединенных услуг Марка Галеотти, россиян также интересовать может деятельность большого количества высокотехнологичных компаний, которые имеют свои офисы в Дублине, включая Google, Airbnb, Facebook и Twitter. Марка Галеотти также сказал, что Ирландия не имеет собственной контрразведки и поэтому сравнительно уязвима к таким действиям.
Напомним, швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной перепиской официальных лиц других стран.
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Российские разведчики в Ирландии составляли точную карту подводных кабелей, объединяющих Европу и Америку.
Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на данные ирландской полиции.
Такие действия возобновили подозрения ирландской службы безопасности о том, что российская военная разведка пытается получить данные против ЕС и Великобритании. Россияне также могут планировать повредить кабели, отметил бывший служащий ЦРУ Джон Сайфер в комментарии изданию.
По мнению эксперта по международной преступности британского Королевского института объединенных услуг Марка Галеотти, россиян также интересовать может деятельность большого количества высокотехнологичных компаний, которые имеют свои офисы в Дублине, включая Google, Airbnb, Facebook и Twitter. Марка Галеотти также сказал, что Ирландия не имеет собственной контрразведки и поэтому сравнительно уязвима к таким действиям.
Напомним, швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной перепиской официальных лиц других стран.