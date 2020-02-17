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Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и выразило протест из-за задержания четырех украинских рыбаков в Азовском море.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД также добавили, что передали российской стороне требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.
Напомним, что в Крыму на 10 суток арестовали четырех граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море.
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Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и выразило протест из-за задержания четырех украинских рыбаков в Азовском море.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД также добавили, что передали российской стороне требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.
Напомним, что в Крыму на 10 суток арестовали четырех граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море.