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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 миллиардов евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения.
Об этом она сообщила в Twitter.
Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 миллиардов евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения.
Об этом она сообщила в Twitter.
Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of