Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 21 кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

— Рассмотрев заявления политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а также заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, — говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации трех кандидатов «в связи с отсутствием в указанных лиц документа о внесении денежного залога».

Таким образом, 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОИО № 179. По данным Центризбиркома, всего зарегистрированы 40 кандидатов в народные депутаты.

Напомним, согласно решению ЦИК, следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине.