Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», пишет Укринформ.

— Я уезжаю завтра в Нью-Йорк, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной ассамблее ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопрос, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту (миротворческую) операцию, и не на линии соприкосновения как предлагает Российская Федерация, а на всей оккупированной территории Украины, - сказал Вадим Пристайко.

В этом контексте он отметил, что вопрос развертывания миротворческой миссии возникает на каждой встрече нормандском формате на уровне лидеров или министров, а также на заседаниях ТКГ в Минске.

Напомним, Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».