|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», пишет Укринформ.
— Я уезжаю завтра в Нью-Йорк, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной ассамблее ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопрос, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту (миротворческую) операцию, и не на линии соприкосновения как предлагает Российская Федерация, а на всей оккупированной территории Украины, - сказал Вадим Пристайко.
В этом контексте он отметил, что вопрос развертывания миротворческой миссии возникает на каждой встрече нормандском формате на уровне лидеров или министров, а также на заседаниях ТКГ в Минске.
Напомним, Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», пишет Укринформ.
— Я уезжаю завтра в Нью-Йорк, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной ассамблее ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопрос, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту (миротворческую) операцию, и не на линии соприкосновения как предлагает Российская Федерация, а на всей оккупированной территории Украины, - сказал Вадим Пристайко.
В этом контексте он отметил, что вопрос развертывания миротворческой миссии возникает на каждой встрече нормандском формате на уровне лидеров или министров, а также на заседаниях ТКГ в Минске.
Напомним, Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».