Украина и Исландия ввели режим открытого неба между странами, зафиксировав во временном соглашении о воздушном сообщении отсутствие любых ограничений относительно частоты полетов, маршрутов и числа авиакомпаний.

Об этом говорится в отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина за 2019 год, пишет ZN.ua.

Сейчас между странами не подписан постоянный договор, который регламентирует допуск авиаперевозчиков.

Также в отчете сказано, что авиационные власти Украины и Нидерландов договорились о запуске регулярных рейсов на линиях Амстердам-Львов и Амстердам-Херсон.

Однако поскольку фактическое решение о начале полетов принимают авиакомпании, в данном случае речь, вероятно, идет о внесение новых маршрутов в договор о воздушном сообщении.

В течение 2019 года Украина провела частичную либерализацию авиасообщения с Венгрией, сняв существующие ограничения на число полетов на линии Одесса-Будапешт.

Напомним, Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 год.