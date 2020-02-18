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Украина и Исландия ввели режим открытого неба между странами, зафиксировав во временном соглашении о воздушном сообщении отсутствие любых ограничений относительно частоты полетов, маршрутов и числа авиакомпаний.
Об этом говорится в отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина за 2019 год, пишет ZN.ua.
Сейчас между странами не подписан постоянный договор, который регламентирует допуск авиаперевозчиков.
Также в отчете сказано, что авиационные власти Украины и Нидерландов договорились о запуске регулярных рейсов на линиях Амстердам-Львов и Амстердам-Херсон.
Однако поскольку фактическое решение о начале полетов принимают авиакомпании, в данном случае речь, вероятно, идет о внесение новых маршрутов в договор о воздушном сообщении.
В течение 2019 года Украина провела частичную либерализацию авиасообщения с Венгрией, сняв существующие ограничения на число полетов на линии Одесса-Будапешт.
Напомним, Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 год.
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Украина и Исландия ввели режим открытого неба между странами, зафиксировав во временном соглашении о воздушном сообщении отсутствие любых ограничений относительно частоты полетов, маршрутов и числа авиакомпаний.
Об этом говорится в отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина за 2019 год, пишет ZN.ua.
Сейчас между странами не подписан постоянный договор, который регламентирует допуск авиаперевозчиков.
Также в отчете сказано, что авиационные власти Украины и Нидерландов договорились о запуске регулярных рейсов на линиях Амстердам-Львов и Амстердам-Херсон.
Однако поскольку фактическое решение о начале полетов принимают авиакомпании, в данном случае речь, вероятно, идет о внесение новых маршрутов в договор о воздушном сообщении.
В течение 2019 года Украина провела частичную либерализацию авиасообщения с Венгрией, сняв существующие ограничения на число полетов на линии Одесса-Будапешт.
Напомним, Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 год.