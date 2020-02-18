Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова отказаться от участия во встрече нормандской четверки, которая запланирована на апрель.

По словам главы МИД РФ, якобы дата следующего саммита не является окончательно согласованной, передает российский РБК.

— Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита — это их пожелания, идея, которую они высказывают вслух. Но не более того, - заявил Сергей Лавров.

Он также добавил, что на сегодняшний день «оснований для проведения саммита в апреле нет».

— Но они могут появиться, если будут выполнены решения последнего саммита четверки, - отметил российский министр.

Сергей Лавров обвинил Украину в «нежелании договариваться» и в отсутствии прогресса в разведении войск в Донбассе. Хотя разведение уже было проведено в районе Золотого, Станицы Луганской, Богдановки и Петровского.

Глава МИД РФ выразил недовольство в связи с нежеланием Украины имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера» на постоянной основе. А также показательно возмутился констатацией Украиной того факта, что Россия является стороной конфликта в Донбассе.

— И европейские партнеры пытаются им (Украине, - прим.) в этом подыгрывать, - пожаловался российский министр, назвав «ущербной» логику всех участников нормандской четверки, кроме РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России).