17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщат пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник осуществил шесть обстрелов по позициям ВСУ. Врайоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям ВСУ 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

Потерь среди украинских защитников не было.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.