|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщат пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник осуществил шесть обстрелов по позициям ВСУ. Врайоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям ВСУ 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
Потерь среди украинских защитников не было.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщат пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник осуществил шесть обстрелов по позициям ВСУ. Врайоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям ВСУ 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
Потерь среди украинских защитников не было.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.