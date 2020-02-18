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Мэр и активисты общественной организации «РозУМ» проводя совещание на тему состояния атмосферного воздуха и водной среды в Николаеве, а также о путях улучшения ситуации. НикВести ведут прямую трансляцию
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Мэр и активисты общественной организации «РозУМ» проводя совещание на тему состояния атмосферного воздуха и водной среды в Николаеве, а также о путях улучшения ситуации. НикВести ведут прямую трансляцию