Украина и Исландия ввели режим открытого неба между странами, зафиксировав во временном соглашении о воздушном сообщении отсутствие любых ограничений относительно частоты полетов, маршрутов и числа авиакомпаний.

Об этом сообщается в отчете о выполнении Программы деятельности Кабинета министров Украины за 2019 год, пишет «Центр транспортных стратегий».

Сейчас между странами не подписан постоянный договор, который регламентирует допуск авиаперевозчиков.

Также в отчете сказано, что авиационные власти Украины и Нидерландов договорились о запуске регулярных рейсов на линиях Амстердам-Львов и Амстердам-Херсон.

Однако поскольку фактическое решение о начале полетов принимают авиакомпании, в данном случае речь, вероятно, идет о внесение новых маршрутов в договор о воздушном сообщении.

Напомним, что с 1 июня авиакомпания Air Astana запускает регулярное авиасообщение между Алматы и Мумбаи.