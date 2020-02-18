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Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях устранить все препятствия для абитуриентов из аннексированного Крыма при поступлении в высшие учебные заведения.
Об этом пишет Крым.реалии.
Отмечается, что президент уже дал поручение разработать государственную программу, способствующую сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Данное распоряжение было дано в ходе встречи главы государства со своим представителем в Крыму Антоном Кориневичем.
Также сообщается, что в 2019 году по информации Министерства образования Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры «Крым – Украина». Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но «очень медленно».
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Так, деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.
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Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях устранить все препятствия для абитуриентов из аннексированного Крыма при поступлении в высшие учебные заведения.
Об этом пишет Крым.реалии.
Отмечается, что президент уже дал поручение разработать государственную программу, способствующую сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Данное распоряжение было дано в ходе встречи главы государства со своим представителем в Крыму Антоном Кориневичем.
Также сообщается, что в 2019 году по информации Министерства образования Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры «Крым – Украина». Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но «очень медленно».
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Так, деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.