Кабинет министров Украины составил ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы глав областных администраций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, из этих KPI правительство будет ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации.

— Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации, - написал министр.

Дмитрий Дубилет рассказал о нескольких принципах, которые вложили в эту систему.

— Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли «соревноваться» между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития... В показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, краткосрочное. Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент, - отметил он.

Кроме того, он опубликовал 25 показателей, по которым будет оцениваться работа глав ОГА, среди них:

организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкцию;

обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов и т.д.

Также Дмитрий Дубилет анонсировал, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Правительство введет КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности глав областных государственных администраций.