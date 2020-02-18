Об этом Нефедов сообщил в интервью «РБК-Украина».

— Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены где примерно на 40%. Этот процесс продолжается, — заявил Нефедов.

По его словам, сейчас ГТС пытается уволить еще около 500 таможенников — работников таможенного направления ГФС.

Также Нефедов сообщил, что до конца 2020 года на таможне проведут переаттестацию, после которой планируют поднять зарплаты добродетельным работникам, а тех, кто не пройдет переаттестацию, будут постепенно увольнять.

Также глава таможни сообщил, что хочет поднять уровень оплаты труда таможенникам.

— Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла до конца года около 15-18 тысяч гривен ($613-736) «на руки». Сейчас это около 8 тысяч гривен ($327), — сообщил глава ГТС.

Напоним, ранее в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.