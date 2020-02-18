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Об этом Нефедов сообщил в интервью «РБК-Украина».
— Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены где примерно на 40%. Этот процесс продолжается, — заявил Нефедов.
По его словам, сейчас ГТС пытается уволить еще около 500 таможенников — работников таможенного направления ГФС.
Также Нефедов сообщил, что до конца 2020 года на таможне проведут переаттестацию, после которой планируют поднять зарплаты добродетельным работникам, а тех, кто не пройдет переаттестацию, будут постепенно увольнять.
Также глава таможни сообщил, что хочет поднять уровень оплаты труда таможенникам.
— Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла до конца года около 15-18 тысяч гривен ($613-736) «на руки». Сейчас это около 8 тысяч гривен ($327), — сообщил глава ГТС.
Напоним, ранее в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.
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Об этом Нефедов сообщил в интервью «РБК-Украина».
— Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены где примерно на 40%. Этот процесс продолжается, — заявил Нефедов.
По его словам, сейчас ГТС пытается уволить еще около 500 таможенников — работников таможенного направления ГФС.
Также Нефедов сообщил, что до конца 2020 года на таможне проведут переаттестацию, после которой планируют поднять зарплаты добродетельным работникам, а тех, кто не пройдет переаттестацию, будут постепенно увольнять.
Также глава таможни сообщил, что хочет поднять уровень оплаты труда таможенникам.
— Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла до конца года около 15-18 тысяч гривен ($613-736) «на руки». Сейчас это около 8 тысяч гривен ($327), — сообщил глава ГТС.
Напоним, ранее в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.