Следователи отдела по «делам Майдана» Государственного бюро расследований задержали бывшего бойца спецназа «Омега» за убийство митингующего во время Революции Достоинства в 2014 году, экс-офицеру сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец «Омеги» вместе с другими спецназовцами осуществляли прицельные выстрелы на поражение в безоружных митингующих на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве.

В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще у одного совершил смертельный выстрел.

Бывшему офицеру инкриминируют: превышение власти, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 365 УК), законченное покушение на умышленное убийство (часть 2 статья 15, пункт 5, 12, часть 2 статья 115 УК); умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (пункт 5, 12 часть 2 статьи 115 УК).

17 февраля бывшего спецназовца задержали и сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, за шесть лет по делам Майдана суды вынесли 19 обвинительных приговоров при департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.