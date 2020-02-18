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Во вторник, 18 февраля, в Украине чтут память погибших на Майдане во время Революции достоинства.
Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и «титушками» начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.
21 ноября 2013 года правительство Азарова приостановило ассоциации с ЕС. В этот день тогда еще журналист Мустафа Найем одним из первых в знак протеста призвал украинцев выйти на Майдан Независимости. На своей странице в Facebook он написал:
— Давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами «Я готов». Как только наберется более тысячи, будем организовываться, - написал на своей странице в Facebook журналист.
Желающих выйти на акцию оказалось достаточно, поэтому следующий сообщение было таким: «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!».
Уже 1 декабря в центре Киева собралось уже более полумиллиона протестующих. С этого дня протесты не прекращались.
22 января 2014 года во время противостояний на Грушевского убили активистов Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Позже под Киевом было найдено тело замученного Юрия Вербицкого. Эту дату назвали «Кровавым Днем Соборности».
18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и «коктейли Молотова».
Напомним, в среду, 29 января, в Николаеве возле памятника героям Небесной сотни горожане почтили память павших в бою под Крутами, который произошел в январе 1918 года на железнодорожной станции.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Во вторник, 18 февраля, в Украине чтут память погибших на Майдане во время Революции достоинства.
Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и «титушками» начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.
21 ноября 2013 года правительство Азарова приостановило ассоциации с ЕС. В этот день тогда еще журналист Мустафа Найем одним из первых в знак протеста призвал украинцев выйти на Майдан Независимости. На своей странице в Facebook он написал:
— Давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами «Я готов». Как только наберется более тысячи, будем организовываться, - написал на своей странице в Facebook журналист.
Желающих выйти на акцию оказалось достаточно, поэтому следующий сообщение было таким: «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!».
Уже 1 декабря в центре Киева собралось уже более полумиллиона протестующих. С этого дня протесты не прекращались.
22 января 2014 года во время противостояний на Грушевского убили активистов Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Позже под Киевом было найдено тело замученного Юрия Вербицкого. Эту дату назвали «Кровавым Днем Соборности».
18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и «коктейли Молотова».
Напомним, в среду, 29 января, в Николаеве возле памятника героям Небесной сотни горожане почтили память павших в бою под Крутами, который произошел в январе 1918 года на железнодорожной станции.