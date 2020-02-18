|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+10 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
В обращении, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что массовые убийства в центре Киева «стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины».
Вктор Янукович считает, что для кого-то эти протесты были «революцией», но для большинства народа стали страшной трагедией.
Он также отметил, что «через 6 лет Майдан продолжает разделять нашу страну».
— Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства ... Власть Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства, — говорится в обращении.
По его мнению, «пока Украина и Запад не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет преградой на пути к полному примирению».
В то же время Янукович уточнил, что надеется на шестого президента Владимира Зеленского.
— После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране, — говорится в тексте.
Экс-президент добавил, что будет делать все для того, чтобы «страна не потеряла эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю».
22 апреля 2019 года президент-беглец Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины.
Отметим, 24 января 2019 года районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Суд признал Януковича виновным по статье «Государственная измена». Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.
Прокуроры требовали для Януковича максимального наказания — 15 лет лишения свободы.
Напомним, Янукович сбежал в Россию в 2014 году и до сих пор находится там.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
В обращении, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что массовые убийства в центре Киева «стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины».
Вктор Янукович считает, что для кого-то эти протесты были «революцией», но для большинства народа стали страшной трагедией.
Он также отметил, что «через 6 лет Майдан продолжает разделять нашу страну».
— Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства ... Власть Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства, — говорится в обращении.
По его мнению, «пока Украина и Запад не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет преградой на пути к полному примирению».
В то же время Янукович уточнил, что надеется на шестого президента Владимира Зеленского.
— После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране, — говорится в тексте.
Экс-президент добавил, что будет делать все для того, чтобы «страна не потеряла эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю».
22 апреля 2019 года президент-беглец Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины.
Отметим, 24 января 2019 года районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Суд признал Януковича виновным по статье «Государственная измена». Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.
Прокуроры требовали для Януковича максимального наказания — 15 лет лишения свободы.
Напомним, Янукович сбежал в Россию в 2014 году и до сих пор находится там.