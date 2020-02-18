В обращении, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что массовые убийства в центре Киева «стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины».

Вктор Янукович считает, что для кого-то эти протесты были «революцией», но для большинства народа стали страшной трагедией.

Он также отметил, что «через 6 лет Майдан продолжает разделять нашу страну».

— Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства ... Власть Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства, — говорится в обращении.

По его мнению, «пока Украина и Запад не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет преградой на пути к полному примирению».

В то же время Янукович уточнил, что надеется на шестого президента Владимира Зеленского.

— После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране, — говорится в тексте.

Экс-президент добавил, что будет делать все для того, чтобы «страна не потеряла эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю».

22 апреля 2019 года президент-беглец Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины.

Отметим, 24 января 2019 года районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Суд признал Януковича виновным по статье «Государственная измена». Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.

Прокуроры требовали для Януковича максимального наказания — 15 лет лишения свободы.

Напомним, Янукович сбежал в Россию в 2014 году и до сих пор находится там.