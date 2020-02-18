Во фракции «Европейская Солидарность» потребовали, чтобы Министр обороны и Начальник Генерального штаба отчитались в Верховной Раде о ситуации на фронте.

Об этом сообщают в пресс-службе «Европейской Солидарности».

— Мы требуем полной информации, кто и как мониторил ситуацию безопасности вблизи мест разведения войск, и как была допущена подобная ситуация, когда войска противника вплотную приблизились к нашим военным, грубо нарушая режим тишины. Символично, что наступление русской армии началось после сомнительных заявлений Зеленского о возможности совместного патрулирования государственной границы Украины украинскими военными с российскими боевиками из ОРДЛО. Президент Зеленский хвалился, что во время общения с Путиным увидел в его глазах желание мира, - сказано в сообщении.

В партии подчеркивают, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря укреплению украинской армии, усилению международных санкций против РФ и уверенному курсу Украины на интеграцию в НАТО.

— Мы требуем от власти четких действий для защиты суверенитета страны. Власть обязана немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, немедленно обратиться к странам-гарантам Нормандского формата - Франции и Германии, также к гарантам Будапештского меморандума - США и Великобритании для жесткого давления на РФ и ужесточения санкций за срыв мирного процесса и угрозу безопасности мирных граждан Украины, убийство наших военных, - отмечают во фракции.

Как известно, сегодня, 18 февраля, утром в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики атаковали позиции украинских военных.