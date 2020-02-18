Петицию за сохранение за Очаковым в Николаевской области статуса города подписало больше 150 человек от необходимых 25 тысяч.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Как известно, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек. По информации Главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Очакове Николаевской области проживает 14 тысяч 258 человек.

Петицию, созданную 3 февраля, автором и инициатором которой является Светлана Казакова, подписало по состоянию на 18 февраля 154 человека. Сутью обращения называется «оставить Очакову статус города».

— Очаков - славный исторический город, культурно-духовные ценности которого, курортно-оздоровительные возможности, перспективы развития и стратегическое значение с военной точки зрения, не оставили равнодушными жителей города и гостей к законопроекту об административно-территориальном устройстве Украины. Согласно данному законопроекту Очаков потеряет статус города. Просим пересмотреть данный законопроект и внести изменения в виде исключения Очакова из перечня городов, статус которых подлежит пересмотру, опираясь на вышеуказанные достояние нашего родного города. Спасибо, - говорится в петиции.

Отмечается, что электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора в её поддержку не менее 25 000 подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня публикации.

Ранее депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает неправильным, что в рамках административной реформы Очаков, Баштанка, Снигиревка и Новый Буг могут потерять статус городов.