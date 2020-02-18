Депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова от фракции «Европейская солидарность», перешла в партию «Наш край».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Николаевской организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин.

Депутат заявил, что его коллега написала заявление и поздравил ее со вступлением в партию.

— В женском полку политической партии «Наш край» прибыло! Наша коллега Надежда Иванова написала заявление о вступлении в партию. Я искренне рад, что наши взгляды, планы и видение дальнейшей работы совпадает, и что Надежда Валерьевна, наконец, приняла для себя это взвешенное и грамотное решение. Добро пожаловать в нашу команду! Впереди много работы на благо жителей Николаевщины! – заявил Юрий Кормышкин.

Напомним, ранее из фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском областном совете исключили двух депутатов – Василия Жосана и Александра Каражея.

Таким образом во фракции остались десять депутатов, включая главу Николаевского облсовета Виктория Москаленко, Михаил Талпа, Сергей Черный, Надежда Боднар, Наталья Белоконенко, Александр Терещенко, Анатолий Катрич, Сергей Наказенко, Владимир Лисниченко и Александр Фицура.